ENTREVISTA EN SEGUNDO ROUND

18/03/2026

Tras una semana de temporal, Tucumán continúa asistiendo a los vecinos del área metropolitana

Rubén Fernández Director de Defensa Civil del área metropolitana de la capital provincial habló con Radio Nacional sobre los trabajos que lleva adelante su dependencia.

"Después de 7 días de tormentas, el trabajo de asistencia a los vecinos es permanente pero no hay evacuados".

"Llevamos asistencia sanitaria, en temas de limpieza de calles, veredas, espacios públicos y en algunos casos viviendas particulares".

El funcionario confirmó que cesó el alerta pero que el mal clima persistirá en los próximos días.

 

 



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