Tras un extenso conflicto judicial entre vecinos, obligan a un propietario a podar cada año su árbol

Tras años de disputas y reclamos entre vecinos, la Justicia civil de La Plata ordenó a un propietario de Berisso realizar una poda anual obligatoria sobre su árbol de ibirá pitá. Esto ocurrió en una zona residencial de Berisso, donde un ejemplar de dicha especie se volvió el centro de una batalla legal por la caída constante de hojas y flores. El abogado Norberto Markarian en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, explicó cómo los interdictos pueden colaborar con este tipo de situaciones.

"En las municipalidades hay desidia generalizada, uno va y piensa que van a solucionar el tema. Pero no solucionan nada, el expediente puede estar años dando vueltas. El vecino debe ir a un abogado y pide un interdicto, que es un tema sencillo, que de forma rápida exige que se corten las ramas", explicó.