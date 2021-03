Tras seis meses de debate, Santa María aprobó el Cupo Laboral Trans

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa María aprobó la ordenanza que establece el Cupo Laboral Trans Travesti. “No puedo describir las lágrimas de la comunidad trans”, indicó la autora del proyecto, Lorena Monroe Quevedo, a Radio Nacional.

“Quizás para el resto solo sea el cupo, pero para nosotras significa todo, significa visibilizar a la comunidad, significa dignificarla y el derecho básico que todos tendríamos que tener, que es el derecho a un trabajo digno”, agregó la edil.

El cuerpo deliberativo se compone de siete miembros, cuatro pertenecientes al Frente de Todos y tres a Juntos por el Cambio. Su tratamiento llevó más de seis meses de discusiones entre los miembros del Concejo Deliberante.

“Ha sido un largo tiempo de lucha para nosotros, de fortalecernos”, señaló la concejal a la vez que manifiesta no entender por qué tanta resistencia desde la presentación de la iniciativa. “Quizás no estamos preparados para un proyecto de este tipo, no sé, nunca pude interpretar el fondo de todo esto”, indicó Monroe. “Acá no se está dando un derecho, sino reconociendo un derecho”, remarcó.

Insistió en la significancia de este logro por toda la lucha de la comunidad trans travesti, “que ha visto durante años tan cercenados sus derechos y durante años largamente discriminadas más aún en el interior”, sostuvo.

La ordenanza sancionada por el CD santamariano establece el cupo del 1% del total del personal de planta y contratados de la comuna. Ello representa dos puestos de trabajo, que se designará de un Registro Único de Postulantes, de acuerdo establece el texto de la normativa municipal, pero que ya el Ejecutivo ha implementado.

El próximo paso es la promulgación por parte del Ejecutivo Municipal y su efectivización, pero de acuerdo a la edil, existe el compromiso del intendente de hacerlo realidad en breve.