Tras los dichos de Macri: “Olvidó que ese discurso terminó en el Holocausto”

El sociólogo Ezequiel Ipar opinó sobre los discursos de odio lanzados en los últimos días por el senador nacional Luis Juez (Juntos) y el referente de la derecha y expresidente Mauricio Macri.

Acerca de lo dicho por Macri cuando opinó que “los alemanes son una raza superior”, Ipar dijo que “olvidó que ese discurso del nazismo terminó en el Holocausto que mató a 6 millones de personas”.

Sobre lo expresado por Juez (“la democracia no le modificó la vida a ningún argentino”) el director del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín manifestó que “es grave”.

-Reflexionemos 2 minutos: lo que dijo quiere decir que la democracia es lo mismo que la dictadura, como si vivir en una sociedad democrática no fuera lo más importante para los que vivieron en dictadura.

Agregó que Juez “es una autoridad. Si él dice eso está autorizando una serie de discursos y de prácticas antidemocráticas”.

-No hay que creer que sólo le habla a una audiencia particular. Un grupo que me preocupa son los jóvenes porque ese grupo salió de la pandemia con mucho malestar no expresado. Es un grupo con una ira que dejaron las prohibiciones de la pandemia y pueden canalizarla con este discurso de que la democracia no te cambió nada. Les hablan a estos jóvenes afectados y desorientados por la pandemia.

Escuchá la nota completa:

