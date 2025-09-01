Tras la tormenta de Santa Rosa, el SMN renovó alertas por lluvias en gran parte del país

La tormenta de Santa Rosa dejó su huella durante el fin de semana en gran parte del país, con fuertes lluvias, ráfagas intensas de viento e importantes complicaciones en varias provincias. Inundaciones en zonas rurales, árboles caídos y anegamientos en distintas ciudades fueron algunas de las consecuencias, mientras que en la Ruta 5 un micro de pasajeros se despistó debido a las malas condiciones. En la región pampeana, en menos de 24 horas llegaron a acumularse hasta 100 milímetros de agua, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno.

Para este lunes 1° de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias y emitió una serie de alertas amarillas por lluvias para el este del país. La medida alcanza a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa. También rige un aviso por fuertes vientos para sectores del noroeste de Catamarca y La Rioja. Según el organismo, estos fenómenos pueden ocasionar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera que la lluvia se extienda hasta pasado el mediodía, acompañada por ráfagas de entre 42 y 50 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las condiciones se replicarán en Santa Fe y Entre Ríos, donde podrían acumularse entre 30 y 70 milímetros de agua. El noreste será la región más afectada, con tormentas que continuarían hasta mediados de la semana y máximas que llegarán a 25°C.

En tanto, la cordillera experimentará vientos intensos que podrían superar los 90 km/h en zonas elevadas, mientras que en la Patagonia no rigen alertas aunque se anticipan nevadas en sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con temperaturas mínimas cercanas a los 0°C y máximas que rondarán los 19°C en el norte de la región. Tras el paso de la tormenta de Santa Rosa, se esperan días de calor inusual para esta época, antes de que regresen mínimas invernales hacia el final de la semana, en la cuenta regresiva hacia la primavera.