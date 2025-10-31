Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como Ministro del Interior

Tras la salida de Guillermo Francos, de la Jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán presentó su renuncia al cargo de Ministro del Interior.

Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en su persona.

“Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, escribió el ahora exfuncionario.

Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción. Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025



