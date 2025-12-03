Tras la jura como Diputado, Miguel Rodríguez habló con Radio Nacional

El flamante legislador por la provincia de Tierra del Fuego, que viajó a Buenos Aires especialmente para el acto, contó que estuvo acompañado por sus padres y ahora regresará a su provincia hasta la fecha de toma del cargo.

Al analizar la presencia del Presidente de la Nación en el recinto durante la ceremonia de jura de los 170 Diputados, Rodríguez aseguró que se trató de un momento muy importante por las grandes expectativas que hay en el funcionamiento del congreso a partir del 10 de diciembre.