Tras la caída de "Bebote" Álvarez, Lugones apuntó contra la investigación de las barras en Provincia

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez fue arrestado por la Policía Federal en una causa que investiga el tráfico de drogas de diseño desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia. La investigación comenzó tras el hallazgo de unos 12 litros de éxtasis líquido en el Aeropuerto de Ezeiza. Juan Manuel Lugones, autor del libro Narcobarras al Mundial y ex titular de la Agencia de Prevención de la violencia deportiva de la provincia de Buenos Aires, deio detalles sobre este caso con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional.

"Bebote Álvarez es el prototipo de barrabraba que durante años tuvo impunidad. Es un personaje que fue intocable en la zona de Avellaneda. Tenía muchas denuncias hasta 2017; lo denuncié como cabeza de una asociación ilícita. No se podía igual ir contra él. Las denuncias que tenían iban siempre a la misma fiscalía, y terminaban en la nada", dijo.

Lugones advirtió que sobre este hecho, la situación "más peligrosa" es en lo que se han trasnformado las barras: "Durante la pandemia hubo una mutación enorme de sus estructuras para dedicarse al narcomenudeo. El narcotráfico utilizó estas redes en esos tiempos. Álvarez es una muestra de esto".

"La provincia de Buenos Aires este sistema está explotado de esto. La zona de Quilmes, de San Martín, y de Avellaneda. La Justicia y la policía se choca con los barrasbravas, de vez en cuando, pero no hay una política para combatirlos", agregó.