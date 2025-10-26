Tras el triunfo electoral, Milei habló de consensos básicos y convocó a los gobernadores a discutir las reformas futuras

"Quiero invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tienen representación parlamentaria a discutir en conjunto los acuerdos básicos", declaró el Presidente tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Milei aseguró además que "a partir del 10 de diciembre" el país tendrá el Congreso "más reformista de la historia argentina".

"Por fuera de los inadaptados de siempre que ponen palos en la rueda, hay decenas de diputados con los que podemos encontrar acuerdos básicos", subrayó.

También consideró que con el respaldo electoral, "el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria".

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el Presidente aseguró que le alegra saber que "en muchas provincias la segunda fuerza fue el oficialismo provincial y no el kirchnerismo".

Milei calificó a la jornada como "un día histórico" en el que "el pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia".

"Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande", aseguró el mandatario y consideró que si algo ha caracterizado a su gobierno es la generación de resultados permanentemente.

Desde el búnker de La Libertad Avanza en el hotel Libertador, ubicado en Maipú y avenida Córdoba, Milei agradeció a cada uno de sus ministros y candidatos y tuvo una mención para el presidente Mauricio Macri con quien, dijo, se unió hace dos años para derrotar al populismo.

"Este resultado -sostuvo- es la confirmación del mandato que asumimos. El país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria"

"Durante los primeros años nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio y durante los próximos dos tenemos que afianzar el camino reformista para consolidar el despegue definitivo de la Argentina", añadió.

"Quiero destacar el rol del nuevo Congreso que será fundamental para este nuevo rumbo. Con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de seis senadores a 20 senadores", indicó.

Milei además se mostró satisfecho con los resultados tras la implementación del nuevo sistema de votación.

"Deseo darle las gracias y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que nunca se había podido pasar y nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de la transparencia", subrayó.

"Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos aquellos que siguieron abrazando las ideas de la libertad para hacer gran a la Argentina nuevamente", añadió.