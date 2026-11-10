Tras convocar a una multitud en Córdoba, el papa León XIV regresa a Buenos Aires para el gran encuentro con los jóvenes

El papa León XIV presidió una histórica jornada en Córdoba ante un millón de fieles antes de trasladarse a Buenos Aires para un masivo encuentro juvenil en Palermo.

Durante un encuentro en la catedral de Córdoba, el Pontífice exhortó a los jóvenes a seguir el legado de Francisco bajo la consigna: "Sueñen con una iglesia que siga haciendo lío como les pidió su paisano Francisco, que haga resonar el Evangelio de Jesucristo".

El fervor de un millón de fieles en suelo cordobés

La actividad del Sumo Pontífice comenzó a primera hora de la mañana en suelo mediterráneo, donde arribó cerca de las 9 tras un vuelo desde Buenos Aires.

El epicentro del fervor religioso tuvo lugar en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Allí, una marea humana estimada en más de un millón de personas desafió el cansancio tras una extensa vigilia nocturna para participar de la Santa Misa central.

La previa de la celebración litúrgica estuvo marcada por un fuerte color local y un emocionante festival federal que incluyó la emblemática interpretación del "Ave María" por parte de Jairo, la calidez folclórica de Jorge Rojas y el ritmo característico del cuarteto cordobés de la mano de Q' Lokura y Magui Olave.

Tras la masiva ceremonia, el Papa se trasladó al centro de la capital provincial para mantener un encuentro pastoral íntimo con obispos, clérigos y agentes pastorales en la emblemática Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, concluyendo así una visita relámpago que dejó una huella profunda en la comunidad cordobesa antes de emprender su vuelo de regreso a Buenos Aires.

Palermo se prepara para la gran vigilia juvenil

Sin descanso en su agenda, la atención se traslada ahora de manera total a los bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 20:15 horas, el papa León XIV encabezará el Encuentro con la Juventud en el imponente escenario montado alrededor del Monumento a los Españoles.

Bajo la consigna oficial “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, miles de jóvenes de entre 15 y 35 años provenientes de diversas diócesis del país ya colman las inmediaciones de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Las puertas del predio se abrieron al mediodía para dar inicio a una tarde de oración, reflexión y testimonios, amenizada por las presentaciones de destacados artistas populares como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

Operativo de tránsito y cortes de calle en la zona

Debido a la masiva concurrencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un estricto ordenamiento vial en todo el perímetro circundante al parque. Se registran cortes totales de tránsito en el cuadrante delimitado por las avenidas Del Libertador, Sarmiento, Figueroa Alcorta e Infanta Isabel.

Los accesos vehiculares a las inmediaciones del Monumento a los Españoles se encuentran inhabilitados y las líneas de colectivos que transitan habitualmente por la zona realizan desvíos obligatorios por avenidas alternativas como Las Heras y Santa Fe. Se recomienda a los automovilistas evitar el área y priorizar el uso del transporte público, especialmente el subte (Línea D, Estación Plaza Italia), para facilitar la desconcentración al finalizar el evento.

Este encuentro nocturno marcará el cierre de la jornada de este martes, dejando todo listo para el itinerario de mañana miércoles, que incluirá una visita al Complejo Penitenciario de Villa Devoto y la misa de despedida en la Basílica de Luján.