Transporte: el gobierno provincial realizó aportes para cancelar sueldos

Nicolas Abet, referente de UTA, explicó que "La situación es caótica, es un problema de larga data, no llega el subsidio de nación, hay meses de atraso, pero la provincia hoy asistió para que no realicemos medida de fuerza estos días porque nosotros ya estábamos dispuesto a hacerla porque no se había cancelado de los haberes correspondientes. Ahora hay que ver que ocurre con el aguinaldo que corresponde se pague los próximos días. Y los empresarios dicen que no reciben el subsidio no pueden pagar, con toda la problemática que trae para los trabajadores y para los usuarios".

