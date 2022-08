Transmissão especial da Rádio celebra início da radiodifusão no país

A partir das 20 horas locais (23 UTC) será transmitida uma maratona com 52 horas ininterruptas dedicadas a homenagear o rádio como meio de comunicação e a recordar seu século de história na Argentina.

Todas as estações que compõem a rede da Rádio Nacional participarão da homenagem, incluindo a LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, da Antártida.

A abertura do programa especial será do LRA26 em Resistencia, na província de Chaco, no nordeste do país.

O encerramento, na noite de domingo, será de Gobernador Gregores, na província de Santa Cruz, na Patagônia.

A maratona contará com vozes de todo o país, documentos históricos e música ao vivo.

Todo 27 de agosto é comemorado como o Dia da Rádio na Argentina, em memória da primeira transmissão em 1920.

Naquele dia, um grupo de amadores, após colocar uma antena no teto do teatro Coliseo em Buenos Aires, transmitiu a ópera Parsifal que estava sendo apresentada no salão.

Na sequência, ouvimos o registro daquela primeira transmissão, em 1920, e um testemunho do próprio Enrique Susini, gravado quarenta anos após aquela primeira transmissão.