Transitemos seguros en presencia de nuestros peregrinos del Milagro

Salta vive el tiempo del Milagro y desde los primero día de septiembre las peregrinaciones más alejadas inician su viaje para llegar al santuario del Señor y la Virgen del Milagro, en la Catedral Basílica de Salta. Ésta es la más grande manifestación de fe de la provincia de Salta y este año se espera que más de 100 mil personas caminen por hasta 14 días.

Los peregrinos recorrerán senderos, caminos, rutas nacionales y provinciales, acompañados por personal policial, del SAMEC y otras áreas de asistencia de organismos provinciales y municipales.

La seguridad vial es inherente a esta celebración, porque “los días previos a la procesión del Milagro, las calles y rutas de Salta y todo el noroeste argentino son lugares de peregrinaje. Es fundamental que todos colaboremos para que ese caminar sea seguro, para los peregrinos y todos nosotros”, precisó Rodrigo Sauma, Periodista Vial.

El tránsito es un factor fundamental en El Milagro salteño, porque todos los años aumenta la cantidad de fieles que caminan cientos de kilómetros, y también aumenta la cantidad de vehículos circulando, por eso se incrementan las probabilidades de siniestros viales.

“Desde hace más de veinticinco años que no ocurre un siniestro grave en el tiempo del Milagro con peregrinos involucrados. Esto habla del compromiso y la solidaridad de los salteños y turistas, y esperamos que este año sea igual en ese sentido y termine esta fiesta de manera segura”, aseveró Paula Zurita, integrante del Salvemos Vidas y de Educa Vial Salta.

Consejos para peregrinos

Desde todos los medios de comunicación y las redes sociales, se puede advertir cuáles son las rutas y calles que transitarán las peregrinaciones, para que aquel conductores tenga toda la precaución necesaria al transitar por ese camino.

Además, brindaremos algunas recomendaciones para los peregrinos: usar chaleco reflectivo, al menos quienes rodeen la peregrinación; otra opción es que estas personas lleven linternas encendidas y hagan señales de advertencia a los conductores; caminar en dirección contraria al tránsito para advertir vehículos y peligros; caminar por la banquina, no por el borde de la calzada ni plena ruta; movilizarse en grupo; mantenerse siempre alerta por conductores y ciclistas.

Para los conductores, aconsejan: Informarse sobre las peregrinaciones que circulan por su misma ruta; al advertir un grupo de fieles, disminuir la velocidad; colocar balizas al pasar por al lado de la peregrinación; no tocar bocina si no es necesario; y seguir las instrucciones del personal policial.

No pararse al lado de la ruta,

También enfatizar la necesidad de que los vecinos solidarios, no se aposten a los lados de rutas y avenidas para entregar elementos a los peregrinos, pues esto los pone en mayor peligro. Directamente se pueden acercarse a los nodos de asistencia y allí entregar todo lo que deseen.

Esos nodos se ubicarán en distintos puntos de la provincia ya que es muy importante estar atento a sus ubicaciones.

