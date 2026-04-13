Transferencias millonarias de Moyano a fideicomisos de su entorno familiar

El titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, giró más de 900 millones de pesos en apenas 12 días hacia fideicomisos vinculados a su esposa, Liliana Zulet, en medio de la crisis que atraviesa la obra social del gremio.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round, la abogada y ex diputada nacional Paula Oliveto sostuvo que las transferencias se inscriben en un esquema de funcionamiento que, según indicó, se repite desde hace años dentro del entorno del dirigente sindical.

Según explicó, empresas vinculadas a la familia suelen prestar servicios a estructuras como el sindicato y la obra social Oschoca, muchas veces sin competencia de precios.

“Es un circuito que va desde la obra social hacia empresas de la familia”, afirmó, y advirtió sobre la existencia de “sobreprecios y gastos totalmente desmesurados”.

La ex legisladora remarcó que el impacto de estas operatorias recae directamente sobre los afiliados.

“Cuando una obra social está tan mal, los que se perjudican son los camioneros y sus familias”, señaló al tiempo que recordó que se trata de fondos que provienen en parte de aportes obligatorios de los trabajadores.

Oliveto también mencionó antecedentes en otras instituciones vinculadas al grupo, donde, según indicó, se replicaron mecanismos similares de contratación.

En ese sentido, sostuvo que, aunque no siempre exista una obligación legal de licitar, “quien administra recursos que no son propios tiene la responsabilidad de hacerlo con transparencia y buscando las mejores condiciones”.

Finalmente, se mostró escéptica sobre el avance de las investigaciones judiciales y advirtió sobre la necesidad de reforzar los controles en entidades que administran fondos de origen sindical.