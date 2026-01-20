Tragedia ferroviaria en España: "Hay que analizar absolutamente todo para saber qué ocurrió"

España enfrenta una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años tras el choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba, que ha dejado hasta el momento al menos 41 personas fallecidas y decenas de heridos, algunos de gravedad, en un siniestro que ha conmovido al país y mantiene activos los esfuerzos de rescate e investigación.

José María Pérez Revenga, portavoz del Instituto de la Ingeniería de España, dialogó con el equipo de Creer o reventar y señaló que hay que esperar las investigaciones para saber qué fue lo que pasó.

"Hay que analizar absolutamente todo. Hay que analizar qué ha podido ocurrir con el vehículo y qué ha ocurrido con las vías", subrayó.

El siniestro ocurrió el 18 de enero de 2026 por la tarde, cuando un tren de la operadora privada Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló en una curva cerca de Adamuz e invadió la vía contigua, provocando la colisión con un tren Alvia de la operadora estatal Renfe que se dirigía de Madrid hacia Huelva. En el impacto, varios vagones de ambos convoyes se salieron de las vías, lo que resultó en el mayor desastre ferroviario en España desde 2013.

"Hay mantenimiento de las vías y el tren era nuevo, de hace 4 años, y había tenido una revisión reciente, por lo que estaba en buenas condiciones. Es difícil evaluar ahora qué es lo que pudo ocurrir", manifestó.

Las autoridades españolas describieron el accidente como “tremendamente extraño”, dado que ocurrió sobre un tramo de vía recientemente renovado y con trenes modernos, descartando por ahora el error humano como causa principal y abriendo la investigación a factores técnicos vinculados a la infraestructura o elementos ferroviarios.

Por su parte, Francisco Durán, periodista de Cadena Cope en Córdoba, España, confirmó en Creer o reventar que son 41 los fallecidos hasta el momento y hay 39 personas internadas en distintos hospitales de ese país, de los cuales 12 continúan en unidades de cuidados intensivos.

Equipos de emergencia, bomberos y servicios sanitarios continúan trabajando en la zona para asistir a los heridos, recuperar cuerpos y despejar los vagones siniestrados. El número de fallecidos y lesionados podría modificarse a medida que avancen las tareas de rescate en un entorno complejo y con acceso dificultoso.