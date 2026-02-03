Tragedia en Villa Devoto: niñera y dos niños murieron por monóxido de carbono

Las evaluaciones iniciales de la empresa Metrogas en el hogar de Villa Devoto, donde una niñera y dos menores perdieron la vida por intoxicación de monóxido de carbono, revelaron que había serias fallas en la ventilación del calefón. El médico toxicólogo, director del Hospital Fernández Carlos Damín, en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional, explicó lo que puede producir este tóxico en las personas y describió los principales síntomas que suelen aparecer.

"Los sintomas iniciales son los dolores de cabeza, naúseas, vómitos y mareos. También sobreviene sueño, y suele pasar que se duerme profundamente y ahí encuentra la muerte", describió. "Cuando la concentración de monóxido de carbono y supera el 40 %, suelen ser cuadros muy críticos, como ocurrió en esta ocasión", agregó.

Damín adviritió que es fundamental "tener algo abierto en la casa" y que es importante revisar "las cocinas, los calefones, y los termotanques".