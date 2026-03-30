Tragedia en una escuela de Santa Fe: "La única alternativa es la prevención"

Un grave hecho de violencia escolar sacudió a la provincia de Santa Fe, donde un alumno ingresó armado a un establecimiento educativo y mató a un compañero, en un episodio que generó profunda conmoción en la comunidad.

Andrés Mega, médico psiquiatra y forense, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó el impacto de este tipo de situaciones, al destacar la complejidad de los factores que pueden intervenir en episodios de violencia extrema en adolescentes y subrayar que "para estos casos, la única alternativa es la prevención en la detección temprana de chicos con problemas de cualquier tipo".

No obstante, señaló que "el ámbito escolar está careciendo de los recursos humanos y técnicos para poder hacer la detección a tiempo".

"Los docentes sufren la falta medios adecuados para la contención de cada vez más chicos con problemas mentales en el ámbito escolar", expresó.

Además, Mega manifestó que "es necesaria la instalación de un trabajo psicoterapéutico, social y global con toda la población afectada e impactada por la muerte de alguien en estas circunstancias".

Especialistas en salud mental advierten que estos episodios suelen ser multicausales y requieren un abordaje integral que contemple factores individuales, familiares y sociales, así como la detección temprana de situaciones de riesgo.