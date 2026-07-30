Tragedia en San Juan: "El piloto tenía mucha experiencia y era absolutamente centrado"

Walter Gallardo, histórico piloto con 40 años de trayectoria en la Dirección Provincial de Aeronáutica de San Juan, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y se refirió a la caída del helicóptero que dejó siete víctimas fatales. El experto calificó el hecho como un hito doloroso: "Estamos ante la tragedia aeronáutica más grande en San Juan".

Sobre las causas del siniestro, Gallardo fue cauteloso y pidió esperar los peritajes finales de la Junta de Seguridad de Transporte. "Todo lo que podamos decir ahora son suposiciones... si no se investiga a fondo, no vamos a saber si fue un problema meteorológico, mecánico o de salud del piloto", señaló.

El entrevistado destacó la idoneidad de quien comandaba la aeronave, a quien conocía personalmente de encuentros previos en la provincia. "Un piloto de mucha experiencia, un tipo absolutamente centrado... realmente una persona idónea para la actividad que realizaba", sostuvo.

En cuanto al equipamiento técnico, Gallardo describió al Bell 412 como una máquina de vanguardia dentro del parque aéreo nacional. "Un helicóptero bimotor con capacidad para vuelo por instrumento, realmente un muy buen helicóptero, de los más avanzados que estaban volando en el país", manifestó.

Respecto a la geografía donde ocurrió el impacto, aclaró que la zona de sierras en el Valle de la Luna no presenta las dificultades de la alta cordillera. "La zona no es llana, pero tampoco tiene grandes alturas... tiene características parecidas al Valle de la Luna", dijo.

Gallardo subrayó que el objetivo final de estas investigaciones técnicas es preventivo para toda la comunidad aeronáutica y el futuro del transporte. "El motivo principal de la investigación es para ayudar a que no vuelvan a suceder si ha habido errores, los mismos errores", recalcó.