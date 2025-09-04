Tragedia en Portugal: Confirman que son 16 las muertes por la caída de un funicular en Lisboa

El funicular conocido como "el ascensor de la Gloria", se descarriló y chocó contra el frente de edificios y construcciones en la vía pública en un descenso descontrolado. Murieron 16 personas, y hay más de 20 heridos. Un gran número de ellos son turistas que disfrutaban de esta atracción. El periodista Ricardo Figueira desde Lisboa, en diálogo con Diego Ramos contó los detalles del lamentable hecho.

"El primer ministro Luis Montenegro acaba de dar una conferencia de prensa donde confirmó que son 16 los muertos. Es un funicular que hace la unión entre el corazón de la ciudad y un barrio que está más arriba en el Alto de Lisboa", mencionó.

Figueira explicó que el funicular "impactó contra un edificio porque venía en caída libre". "Aún no han confirmado las identidades de las personas que murieron. El funicular podía llevar aproximadamente 50 personas dentro", agregó.

El gobierno en Portugal decretó un día de luto "nacional" y tres días de luto "municipal" que decretó el alcalde de Lisboa.