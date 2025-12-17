Tragedia en Mar del Plata: se incendió un geriátrico y murieron cuatro ancianas

Un trágico incendio ocurrido en la madrugada de este miércoles en un geriátrico de Mar del Plata se cobró la vida de cuatro mujeres mayores, mientras decenas de residentes y personal de emergencia trabajaban para controlar las llamas. El siniestro puso en alerta a la comunidad local y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en centros de cuidado de adultos mayores.

Noelia Sosa, periodista radicada en Mar del Plata, dialogó con Creer o reventar y describió el impacto que tuvo este hecho en la ciudad balnearia. Resaltó que el incendio —desatado en una habitación del primer piso del establecimiento conocido como “Sagrada Familia”, en el barrio La Perla— se propagó con rapidez, complicando las tareas de socorro y evacuación de los residentes.

En ese marco, expresó que "las razones del incendio todavía son materia de investigación" y aclaró: "Todo indica que el lugar tenía la habilitación correspondiente".

Según informes policiales y de bomberos, el foco inicial del fuego se originó en una de las habitaciones y rápidamente se extendió al resto del edificio donde vivían 38 adultos mayores, muchos de ellos con movilidad reducida. Las autoridades actuaron con personal del SAME y varias dotaciones de Bomberos para contener las llamas y asistir a los afectados.

Al apagar el incendio, los equipos de emergencia encontraron a tres mujeres fallecidas en el lugar —de 95, 95 y 80 años— y una cuarta, de 79 años, murió posteriormente en el Hospital Interzonal General de Agudos al que había sido trasladada.

Sosa indicó que varios residentes tuvieron que ser derivados de urgencia a otros geriátricos de la ciudad tras el siniestro y que las autoridades municipales y de salud anunciaron un monitoreo permanente de la evolución física y emocional de quienes vivían en ese hogar de cuidado.

Además, personal de la Cruz Roja, Defensa Civil y áreas de Desarrollo Social se sumaron al operativo, en lo que se planteó como una respuesta coordinada ante la gravedad de la tragedia. La causa del incendio continúa bajo investigación, con la intervención de peritos que buscan determinar si este fue accidental o tuvo un origen vinculado a un acto humano dentro del establecimiento.

El episodio generó profundo dolor en la comunidad marplatense, especialmente entre familiares de los residentes y vecinos del barrio, quienes se acercaron al lugar tras conocerse la magnitud de la tragedia. Sosa subrayó que, en medio del dolor, también hubo gestos de solidaridad y apoyo hacia quienes perdieron a sus seres queridos o fueron evacuados con urgencia.