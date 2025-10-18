Tragedia del Colegio ECOS

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

Cada 8 de octubre se recuerda la muerte de nueve alumnas y alumnos y de la profesora Mariana ocurrida ese día de 2006 cuando regresaban de entregar ayudar solidaria a la escuelita de El Paraisal, en la provincia de Chaco, que ECOS apadrina desde 1994.

Aquel día, el micro en el que viajaba la delegación de alumnos, ex alumnos, profesores y directivos del colegio porteño de Villa Crespo fue embestido por un camión cuyo conductor estaba ebrio, en la ruta 11, a 200 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.

Benjamín, Delfina, Federico, Justine, Lucas, Julieta G, Daniela, Nicolás y Julieta P son las y los alumnos que perdieron la vida así como el chofer del camión y su acompañante.

Ecos Criminales dialogó con Diego Molina, miembro fundador de la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia que se creó para contribuir a generar educación vial.

“Una justicia que llega tarde ya no es justicia”, consideró respecto a la condena al chofer Oscar Eduardo Atamañuk a tres años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para conducir por ser "autor responsable de los homicidios culposos múltiple".