Trabajos de remodelación y ampliación en el hospital Julio Perrando

La directora del hospital detalló los trabajos que se efectúan y el estado de pacientes covid: “estamos en etapa de construcción el nuevo laboratorio, Guardia y Emergencia, también se trabaja en el mejoramiento del sistema eléctrica, en una nueva sub estación transformadora y cisternas y tanques de almacenamiento de agua con el objetivo de optimizar la infraestructura de atención. Hoy tenemos 20 pacientes internados con respiración asistida, en total disponemos de 232 camas y se comprobó que la mayoría de los fallecimientos se produjeron en personas que no tenían el esquema completo de vacunación o no estaban vacunadas, e insistimos en hacerlo”, afirmó la profesional.

