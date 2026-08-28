Trabajar en familia: ¿Es posible lograr una armonía laboral y vincular?

La coexistencia de vínculos tiene pros y contras y, para llevarlo de la mejor manera posible es necesario tener en cuenta varios factores. Luego de las versiones de un supuesto conflicto entre Tini y su padre Alejandro Stoessel por la administración de su patrimonio, Carla Ruíz en el programa de Nora Briozzo, 100% Nora, conversó al respecto con la Psicóloga.

Sobre este caso, la Licenciada Anabela Serventi consideró que, “si bien tiene otros matices como la cuestión económica, la financiera, no escapa a los desajustes de todos los vínculos”.

Explicó que “dar por sentado que compartimos los valores, las expectativas, las maneras de hacer las cosas, es un error”.

Advirtió que “la estafa emocional es mucho más profunda”.

“Es tan traumática la pérdida de confianza básica de quienes tienen que protegerte, que muchas veces no podés reparar el vínculo. Es muy difícil generar después esos lazos de confianza”.

“El vínculo puede complejizarse por eso es importante actualizarlo, tener una reunión cada tanto”, para evitar llegar a “estos puntos extremos que no tienen retorno”.