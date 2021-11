Trabajadores Judiciales vuelven a marchar por recomposición salarial

En diálogo con Carlos Alves, delegada del SITRAJ (Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes) de la ciudad de Paso de los Libres, comentó sobre la movilización con quite de colaboración de 08 a 10 horas en toda la provincia por parte de los trabajadores judiciales, nosotros en Libres realizamos una manifestación frente al edificio de tribunales, y en Corrientes Capital manifestaron frente al Superior Tribunal de Justicia, para reclamar el pago del 15% adeudado que fue otorgado en el mes de septiembre el 10% y no se abono, en octubre se abonó solo el 5% y quedó 10% pendiente, ahora en noviembre se va a abonar un 5%, lo que nosotros reclamamos es que se pague lo adeudado al mes de septiembre que está aprobado, porque vemos lo que el gobierno está gastando en los actos políticos y no tienen un 5% para los judiciales.

