Trabajadores de una parrillada denuncian reducción de la jornada laboral

Un grupo de trabajadores de una parrillada ubicada en calle San Juan al 600 del microcentro tucumano, reclamaron con pancartas en la puerta del local, por la reducción a la mitad de la jornada de trabajo habitual.

En diálogo con el programa Cada Tarde, Simón Nantender, secretario adjunto por Tucumán de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTGRA) manifestó: “la empresa fue relevada hace 2 años con la Secretaría de Trabajo y no presentó la documentación solicitada no obstante se tomaron atribuciones que no le corresponden, declararon a los chicos (trabajadores) como medio jornal”. “Como gremio repudiamos el accionar el señor Alurralde, les hacen figurar medio jornal, los tienen en casa y están con gente trabajando en negro”, reclamó.