Trabajadores de LT27 se encuentran en una situación "complicada"

Julio Van Derdonckt, locutor de la radio "Las voces de Montiel", dijo en LT 11 que hace 6 meses vienen luchando para que los 5 trabajadores cobren el sueldo, se le reconozcan las tareas cumplidas. En diciembre del 2021 cuando el ENACOM intervino la radio, se les había prometido que iban a poder mantener la carpeta publicitaria, cuestión que no sucedió ya que al retirarse el titular de la licencia los empleados no pudieron facturar.

A esto debe sumarse, indicó Van Derdonckt, que hace dos meses y medio por un desperfecto el equipo de AM no puede transmitir, por lo que las salidas se hacen por la FM 88.7, agregándose la llegada de intimaciones desde la empresa de energía por falta de pago de 16 facturas que se debían desde la gestión de Adalberto Álvarez y hace días el corte total del servicio.

Ante esto llevaron los reclamos al Interventor, Juan Muga, pero no tuvieron respuestas.

Finalmente el locutor de LT 27 Julio Van Derdonckt , recalcó que hoy no están al aire, no cobran , no tienen luz , ni existe un estado nacional que les dé respuestas .