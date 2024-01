Trabajadores de la cultura se unen al "ruidazo" nacional contra la Ley Bases

En distintos puntos del país se organizaron convocatorias para expresar el rotundo rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Bases. Trabajadores de la cultura de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly decidieron sumar sus intervenciones a la convocatoria de la multisectorial local.

En este sentido, Jorge Spíndola, reconocido escritor e integrante del colectivo artístico, dio a conocer los motivos de las últimas manifestaciones: "Lo que afirmamos es que los organismos de la cultura no les sacamos un peso de los impuestos o del bolsillo de la gente. Esto la gente tiene que saberlo porque si no se come el sapo de 'nos sacan la plata', eso no es verdad"

"Otra cosa que el DNU se lleva puesto es la autarquía, la autonomía de estos organismos que quieren ser manejados desde una secretaría o subsecretaría o kiosco de algún funcionario de la Nación y perderíamos la autonomía. Entonces nosotros nos preguntamos por qué intervenir algo que no da pérdidas y que además funciona bien" sintetizó Spíndola.

Verano Patagónico| Equipo: Andrea Miranda, Alfredo Sahdi y Raquel Ahumada| Operación Técnica: José Romero