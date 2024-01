Trabajadores de El Palmar se manifestarán por la falta de definiciones de contratos

Guillermo Treboux del área de conservación del Parque , indicó en LT 11 que la gente debe conocer la situación que atraviesan los trabajadores de este espacio en particular pero que se extiende todos los que cumplen funciones en la Administración de Parques Nacionales desde la redacción del DNU y a partir del Decreto 84 del 2023 que establece que los contratos de los trabajadores que ingresaron durante el 2023 quedan sin efecto y a su vez todos los contratados sin importar la antigüedad pasan a revisión por 3 meses no sabiendo a ciencia cierta si continuaran teniendo trabajo.

En esa situación, dijo Treboux , se encuentra algo más del 50% de los trabajadores de la administración de parque nacionales , no estando ajeno El Palmar ya que prácticamente la mitad de sus empleados están comprendidos por la norma. Sumando que todavía no llegaron los contratos de renovación por 3 meses, por lo tanto no saben si van a percibir el sueldo y si tienen la cobertura de riesgo de trabajo y que al no tener autoridades en la Administración de Parques ante nadie se pueden quejar.

Recalcó Treboux que a raíz de todas estas cuestiones se declararon en estado de alerta y preparan para el lunes 15 a las 8 horas una asamblea en el Ingreso al Parque Nacional El Palmar donde pondrán a consideración las próximas medidas, ya que no están dadas las condiciones para mantener la operatividad y la seguridad de los visitantes dentro del área protegida, barajándose además la posibilidad de la privatización de estos espacios.