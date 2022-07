Trabajadores de ATE y ATSA continúan reclamando por salarios dignos

“Estamos reclamando algo justo -remarcó. Tenemos compañeros que trabajan 40 horas y ganan 50 mil pesos por mes. Tienen que pagar entre otras cosas el monotributo y realmente no nos alcanza. Estamos pidiendo un aumento de emergencia de 40 mil pesos para todos los trabajadores del Estado, no solamente de salud. Es también para Dynaf, administración central y fuerzas de seguridad, porque realmente no llegamos a fin de mes. La inflación galopante nos ha comido el salario y nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestras funciones, pero ya dijimos basta”.