Trabajadores autoconvocados de la salud marchan a casa de gobierno

Daniela Flores, enfermera del Hospital, central miembro de Trabajadores Autoconvocados de Salud (SITEA) explicó en Temprano es Mejor la situación que atraviesan los trabajadores contemplados en el régimen 15 del contrato de trabajo y los trabajadores contratados y prestadores de servicios, los cuales no fueron alcanzados por los acuerdos vigentes. Flores explicó: “En diciembre de 2020, en paritaria ATE cerro un acuerdo con un aumento mentiroso del 20% en cómodas cuotas. Estos aumentos no fueron acumulativos, es decir sus porcentajes se calculaban sobre el sueldo de diciembre de 2020, en término concretos el sueldo de diciembre de 2019. Razón por la cual no fue otra cosa que un miserable 11 %”.

“A este porcentaje se le sumaron bonos en negro, pagaderos en cuotas de 4mil pesos mensuales, por un lapso de 12 meses”manifestó la trabajadora y expresó que a mitad de año se realizó una nueva paritaria, en esa ocasión se otorgó un aumento salarial del 9% para el régimen 15”. También Flores se refirió al incumplimiento del compromiso del gobierno de pasar a planta a trabajadores que se encuentran contratados desde hace “más de 7 años con sueldos que llegan a los 25.000 pesos y confluyó refiriendo a la marcha que realizaran hoy a las 18 horas en el Km 0 de la ciudad de Mendoza.