Trabajadores/as de LT 27 Villaguay hace seis meses no cobran

Además indicaron que hace dos meses y medio que el equipo de la radio AM no puede transmitir por una avería y el Enacom no ha tomado la decisión de destinar los recursos económicos y humanos necesarios para repararlo y ahora tampoco cuentan con energía eléctrica para emitir señal desde la frecuencia modulada.

Ceferino Azambuyo, trabajador de la emisora, expresó: “Estamos fuera de aire y con el problema de que parte de la publicidad que había quedado en la radio que fue canalizada a la FM (la cual cubría menos del 50 porciento del sueldo) ahora ni si quiera podemos cobrarlo porque la publicidad tampoco sale”.

