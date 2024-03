Torturas en Piñero: “Estamos transformando cárceles en bombas de tiempo”

La periodista experta en policiales Silvina Tamous publicó una nota en el diario El Ciudadano en la que denuncia torturas a presos de la cárcel de Piñero en represalia a una balacera contra micros que trasladaban a guardiacárceles. “Cuando el Estado actúa en venganza con una banda, estamos en problemas. Hay una brutal represión que no pasó desde el 83 a esta parte en cárceles de la provincia” remarcó en Nacional Rosario Fontanarrosa.

“Más de la mitad de los presos ahí no están vinculados a bandas, están presos por otra cosa”, aclaró la cronista del medio gráfico autogestionado, y advirtió: “Estamos transformando cárceles en bombas de tiempo”. En contacto con el programa La siesta jugada (14 a 16 hs.), afirmó que en el servicio penitenciario “hay una organización en la tortura”, ya que se trató de una práctica “organizada”. Por último, señaló que “es importante pacificar las cárceles para poder caminar tranquilo”, y cerró: “Muchos no leen la nota, dice que defiendo presos y en verdad estoy cuestionando al Estado, que no puede actuar como una banda”.