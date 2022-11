Torello: “Jorge Macri es el candidato del PRO. Lousteau - Acuña no me gusta”

En Rosca N'Roll hablamos con Pablo Torello, productor agropecuario y diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del PRO.

Con respecto a la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, explicó que trabaja con Patricia y cree que será la próxima presidenta. Contó que el origen de la pelea de los dos referentes del PRO se debe a la disputa por el sucesor de Larreta en la Ciudad: “A mi no me gusta darle la Ciudad a alguien de otro partido. Jorge Macri es el candidato del PRO, Lousteau - Acuña no me gusta. Soy del sector agropecuario y no me olvido lo que hizo Lousteau con la 125”.

Torello defendió las PASO y apuntó contra el gobierno: “No se puede cambiar las condiciones electorales a 8 meses de presentar las listas. El argumento del oficialismo me parece muy flojo”. Además, dijo no gustarle que las cosas se definan entre 3 o 4 dirigentes y blanqueó que sin PASO va a ser muy difícil ponerse de acuerdo para elegir al candidato a presidente”.

Por último, admitió que le da risa lo que dijo Gerardo Morales en el acto de la UCR y le contestó: “Que Morales diga lo que quiera, ellos también fueron parte del gobierno. Hubo un montón de ministros radicales. Dujovne era de los equipos de economía”.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

