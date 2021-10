Tony Middleton: RAE dà l'addio alla sua storica voce inglese

Siamo tristi di informare che il nostro collega Juan Antonio "Tony" Middleton è deceduto a Buenos Aires all'età di 82 anni. Il suo accento britannico fa parte della storia di RAE, dove ha condotto il programma inglese per quasi tre decenni. Gli ascoltatori di lingua inglese di tutto il mondo ricordano il suo calore e la sua chiarezza in onda, senza dimenticare il suo classico avvio: "This is the international service of the Argentine Radio".

Nato in Argentina nel 1939 e figlio di immigrati britannici, si diletta nella recitazione in lingua inglese con gruppi teatrali amatoriali a Buenos Aires, mentre si impegna in varie attività commerciali con la sua famiglia. Nel 1981 ha avuto l'opportunità di unirsi a Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE) come sostituto, grazie al suo inglese impeccabile e alla sua voce piacevole. Nel 1983 si unì all'emittente come titolare e divenne capo del dipartimento di inglese fino al suo pensionamento nel 2008.

Tony è stato la voce istituzionale di RAE in lingua inglese.

Ha anche registrato diversi spot pubblicitari e recitato in diversi film, sempre interpretando "l'inglese", come per esempio, in questo leggendario spot per il liquore "Legui".

Era un eccellente collaboratore, che rallegrava ogni mattina nella redazione della RAE con il suo tradizionale e infallibile "Good Morning".

Farewell Tony. We'll miss you.