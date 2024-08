"Tomé la decisión de quitarme la vida y gracias a Julieta Ortega hoy estoy acá"

En una charla imperdible, Ana Paula Dutil fue entrevistada por Guillermo Marconi en La Caja de Pandora. Contó cómo fue su lucha para superar la depresión y dio detalles sobre el espacio Hablemos, una inciativa que creó para ayudar a personas y familias que atraviesan esta problemática que "es una enfermedad silenciosa".

"Durante mucho tiempo mi entorno hizo mucho para ayudarme pero yo no tenía voluntad, no elegía la vida. Hubo un momento en que yo vi el dolor en los ojos de mis hijos, el dolor que les estaba provocando mi enfermedad porque no sabían qué hacer"