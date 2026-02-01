Tomate: de ingrediente a ritual e identidad

El tomate será el protagonista de un festival gastronómico en el que dejará de ser un simple ingrediente para transformarse en lenguaje, territorio y experiencia.

Del 4 al 9 de febrero en Mendoza, Del Tomate 2026 reunirá a chefs y productores en torno a una propuesta que combina alta cocina, origen, conocimiento y ritual colectivo.

Con la dirección de Maria Sance y la producción de Juan Ignacio Gerardi, fundador de Bioconexión, el festival propone una inmersión profunda en la cultura del tomate.

El eje está puesto en la experiencia compartida, el saber transmitido y el vínculo entre quienes producen y quienes cocinan: Desde su cultivo y diversidad genética hasta su expresión más creativa en la cocina contemporánea.

Desde Bioconexión, el trabajo está enfocado en generar esos encuentros: para que la comida no sea solo un producto, sino también una historia, un territorio y una decisión consciente.

"Del Tomate nace de la idea de volver al origen, de poner en valor el trabajo de quienes producen y de entender la cocina como un acto colectivo", señaló Gerardi.

Según el fundador de Bioconexión, "reunir a chefs, productores y viticultores alrededor de un ingrediente tan cotidiano como el tomate es una forma de contar quiénes somos y desde dónde cocinamos".

El itinerario de Del Tomate 2026 articula talleres, visitas a productores, clases de cocina, almuerzos y cenas colaborativas en distintos puntos emblemáticos de Mendoza.

Cada jornada invita a explorar el tomate desde miradas diversas: científica, agrícola, cultural y sensorial.

Uno de los momentos centrales será la "Oda al Tomate", una cena colectiva en Casa Vigil, donde chefs de distintos países interpretarán el ingrediente desde su identidad y trayectoria.

La edición 2026 contará con la participación de chefs de América Latina y Europa, como Donato De Santis, Gonzalo Aramburu, Germán Sitz, Christophe Krywonis, Pía Salazar, Tássia Magalhães, Iñaki López de Viñaspre, Jimena Monteverde, Ana Laura Ponce, Pedro Chavarría, Fran Rosat y James Berckemeyer, entre otros.

El cierre será una celebración abierta con cocina en vivo, vinos de más de 15 bodegas mendocinas y música.