Tomás Lipán: la voz de Jujuy entre la Pachamama y nuevos caminos

En diálogo con Norberto Passera en el programa Identidades de Nacional Folklórica, Tomás Lipán compartió su experiencia en las celebraciones de agosto en Jujuy: la Pachamama, las peñas de San Salvador y la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima en su Purmamarca natal.

El artista recordó también su historia personal con la altura y las recomendaciones médicas que lo llevaron a radicarse a nivel del mar. Contó anécdotas de su niñez y cómo su carrera musical se entrelaza con la cultura de su tierra. Además, adelantó que prepara un nuevo disco y que seguirá presentándose en peñas de Buenos Aires y La Plata.