Tomás Layus: "Estamos en una cosecha récord nunca vista de 170 millones de toneladas"

En diálogo con Nico Yacoy, en el programa Primer Round, el presidente de la Sociedad Rural de Rosario declaró que se trata de "una noticia muy positiva" para los productores y para el país.

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"Se está hablando de una cosecha récord de 160 millones de toneladas, nunca se ha visto, y según los últimos registros todavía puede crecer a más 170 millones de toneladas", precisó.

Layus expresó que esto implica no solo "una satisfacción para los productores" sino que "al país lo ayuda" ya que la gran parte "se trata de materia exportable".

El dirigente se refirió al "aluvión" de camiones con cargamento de soja, trigo, maíz, girasol, que forman largas filas en el puerto de Rosario, una postal que se viralizó en los últimos días.

Añadió que "esto a su vez trae algunos inconvenientes de carácter logístico" ya que "están entrando 6200 camiones por día".

"Se hace complicada esa logística, hay que descargarlos", explicó, y consideró que "lo importante es que toda esa producción pueda salir en tiempo y forma para generar divisas para nuestro país".

Layus sostuvo que la producción tuvo un alto rendimiento pese a la fuerte sequía que hubo en enero en el sur de Santa Fe.

"Empezó a llover a fines de febrero y eso hizo que el llenado de granos llegara a ser en buenas condiciones, los suelos respondieron y eso generó un aumento de rendimiento", indicó.

También precisó su satisfacción por la cosecha, dijo que se observa un crecimiento de un 17 por ciento respecto a la cosecha pasada, pese a los costos más altos del combustible y el gasoil, consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

Largas filas de camiones congestionan los accesos al cordón agroindustrial del norte de Rosario.

Las autoridades provinciales pidieron “paciencia y precaución” a los conductores.