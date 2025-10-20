Tomás Figueroa: "La visita de Milei a Santiago del Estero fue una fiesta"

Tras la reciente visita del presidente Javier Milei a Santiago del Estero, el candidato a senador nacional por La Libertad Avanza (LLA), Tomás Figueroa, expresó su confianza en lograr un resultado electoral significativo. En diálogo con Viva la Pepa, sostuvo que "llegamos con muchas expectativas a las elecciones. Estamos en condiciones de dar el batacazo".

El presidente Milei visitó Santiago del Estero para apoyar a los candidatos de su partido de cara a las elecciones del 26 de octubre, especialmente a Tomás Figueroa y a la candidata a diputada nacional Laura Godoy. Su presencia generó gran expectativa y movilización, lo que alimenta la esperanza de Figueroa de alterar el panorama electoral local.