Tomajök participó del MICA Freestyle en Tecnópolis

El músico santafesino Tomás del Porto, conocido como Tomajök, se presentó el sábado 19 de noviembre en Tecnópolis, en el marco del Concurso de Música Urbana del Mica Freestyle 2022. "Está buenísimo encontrarse entre artistas emergentes", dijo a Sospechosamente Light a propósito del encuentro con pares de todo el país, referentes como Acru, productores y productoras, programadores y distintos eslabones de la industria cultural argentina. En esta línea, analizó: "Por primera vez, Argentina está convirtiéndose en industria de la música".

Según recordó en su visita a los estudios de Radio Nacional Santa Fe, el puntapié inicial para su acercamiento a la música fue su primera guitarra (eléctrica). "A partir de ahí, empecé a descubrir mi pasión: la producción musical", agregó. Hijo de artistas, Tomi comenzó a utilizar programas de diseño gráfico y de edición desde muy chico.

Con el tiempo, irían filtrándose influencias tales como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Gustavo Cerati, The Strokes, Radiohead, Marilina Bertoldi y Usted Señálemelo. "Prender un fuego (M. Bertoldi, 2018) me terminó de marcar la decisión musical de donde quería llevar mi sonido", señaló. En el plano cinematográfico, hay un apartado dedicado al universo Lynch: "Me impactó muchísimo cuando vi Mulholland Drive", acotó.

Recientemente, Tomajök publicó en plataformas digitales su nuevo simple, “You wanna see?”. "Es la canción que mejor hice, tanto en lo compositivo como en la ingeniería de sonido", afirmó. Luego de intercalar algunas de sus canciones en formato acústico -como "Manipuleiyon"-, interpretó en vivo su nuevo lanzamiento.