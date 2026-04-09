Toma de tierras en Villa La Angostura: "Durante años pseudo comunidades tenían aval de la política y se dio una distorsión de los derechos"

Guillermo Hensel, apoderado legal de propietarios en Villa La Angostura que sufren tomas de tierras, en diálogo con Nico Yacoy y su equipo por Radio Nacional, habló de la toma de tierras en esta zona del país.

"Mis clientes tienen un campo en el Pedregoso, en la zona de Nahuel Huapi en la zona del brazo Huemul. Es un campo de 600 y pico de hectáreas y hubo una corriente de intrusiones por parte de pseudo comunidades aborigenes. El juicio se inició ne 2012 con sentencia favorable en todas las instancias. En 2021 empezamos el proceso de ejecución de sentencia, y en 2025 realizamos las intimaciones para que desalojen el lugar", mencionó.

Hensel explicó que este 30 de marzo de 2026 debería haberse efectuado "la desocupación con auxilio de la fuerza pública" pero finalmente no se concretó porque la policía de esa zona dijo "no tener gente porque había un evento en Neuquén capital". "Y esto teniendo en cuenta que hubo un año de preparación para esto", agregó.