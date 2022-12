Todos teníamos expectativa de escuchar a la Vicepresidenta y fue brillante

“En primer lugar, teníamos la expectativa todos de escuchar a la vicepresidenta. Estuvo brillante como siempre con esa claridad para expresar lo que todos queremos escuchar, una claridad de ideas y una mirada que siempre va más allá.

Sobre la coparticipación, ella también lo manifestó hoy y creo que todos los argentinos que vivimos en el interior estamos atónitos con esta medida porque se privilegia a una jurisdicción donde tienen la mayor cantidad de riqueza, donde tienen la mayor coparticipación per cápita. Y con esto se invalida una ley que fue promulgada en el Congreso de la Nación con las facultades del Poder Legislativo y el poder judicial no lo puede derogar, no puede dejarla sin validez”.

También destacó “me llama poderosamente la atención esa doble mirada de cómo el poder judicial mide las cuestiones con distintas varas. En el gobierno anterior a través de un decreto se establece que se duplica la coparticipación y ahora se deroga una ley que devuelve ese derecho a la República Argentina”.