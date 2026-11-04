Todos los detalles del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Desde mañana y hasta el domingo 15 de este mes, tendrá lugar la 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, durante el cual serán proyectadas más de 150 películas de Argentina y diversos países del mundo en diez salas de esa ciudad balnearia.

La apertura del evento se realizará este jueves a las 18 horas con la proyección del largometraje estadounidense “Caballo salvaje nueve” (Wild Horse Nine), de Martín McDonagh, protagonizado por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi.

Durante el festival habrá homenajes a figuras del cine argentino como la actriz Natalia Oreiro; el director Alejandro Agresti, de quien se proyectará “El acto en cuestión”; y el compositor Emilio Kauderer, creador de la música de “Un lugar en el mundo”.

Las propuestas de esta edición son variadas e incluyen films muy esperados que vienen de girar por los festivales más importantes del mundo, como por ejemplo la británica “Ink”, de Danny Boyle; la estadounidense “Tiger Paper”, de James Gray y protagonizada por Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson; y la rumana “Fjord”, de Cristian Mungiu.

También están previstas proyecciones especiales de cine argentino, con títulos como “La virgen de la tosquera”, de Laura Casabé; “Lo dejamos acá”, de Hernán Goldfrid; “Parque Lezama”, de Juan José Campanella; y “Huellas. A 50 años del golpe en Mar del Plata”.

Asimismo, habrá categorías dedicadas al cine juvenil e infantil y a la época dorada del cine japonés, entre otras secciones especiales.

Las tres salas principales del festival serán la Astor Piazzolla, del Teatro Auditorium, y los cines del Paseo Aldrey y Ambassador.

La programación, con todos los horarios, la venta de entradas y más detalles se pueden encontrar en el sitio web oficial del festival o en las redes del evento.

Las entradas generales tienen un costo de $5.000, y jubilados y estudiantes tienen una tarifa diferencial de $3.000 que se puede conseguir en boleterías de los complejos y salas. Además, hay 2x1 en algunas funciones específicas, como también algunas proyecciones gratuitas.