La conductora de Nacional AM 870 y periodista le adelantó desde Miami al equipo de Korol en el aire, el programa de Adrián Korol por Radio Nacional, todos los detallas de la cuarta edició del premio.

"Viajé en el avión con muchos de la delegación de APTRA. Estaba Cacho Rubio, Nancy Dure, Dani Ambrosino, entre tantos otros. Será en el Marriot, de la Brickell. Hay mucha expectativa de la gente de Chile. De Argentina, tenemos varios nominados. Hay mucha emoción y todos quieren este premio", mencionó.

"Ronen Schwartz será uno de los conductores y la locución será de Mariano Chiesa. La idea es que este premio crezca cada día", agregó.