Florencia Alegre, escritora, modelo plus size y activista gorda y en conversación con Nacionalmente invitó al Conversatorio “Diversidad Corporal es Justicia Social” que se desarrollará el sábado 28 de mayo en Junín 2420 de la ciudad de Santa Fe.

En este sentido, la activista expresó “todos los cuerpos son válidos y merecen los mismos derechos por lo que no podemos seguir permitiendo que exista esta discriminación”, siendo este uno de los principales temas a debatir en el conversatorio que llevarán adelante junto a Sami Alonso quien también es militante gorda, comunicadora feminista e impulsora de la Ley de talles con Any Body Argentina. Esta charla está destinada al público en general y busca crear consciencia en torno a la discriminación y a la falta de derechos que padecen las personas plus size en distintos ámbitos de la vida cotidiana.