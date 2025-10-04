"Todo Sui Generis", la historia de una banda icónica

En esta oportunidad, la cantante y conductora de "Soy Nacional" conversó con los periodistas Freddy Berro y Lucas Fernández, autores del libro que repasa la génesis y la historia del dúo de Charly García y Nito Mestre.

“Pasaron más de 50 años del Adiós a Sui Generis, pero hay toda una historia anterior, otros protagonistas”, que también forman parte del libro de 500 páginas, indicó Freddy.

En la charla, Sandra Mihanovich indagó, por ejemplo, sobre las razones del origen del nombre de la banda icónica del rock nacional e interpretó algunos de sus clásicos.

“Tanto Charly como Nito tenían ese fanatismo por los Beatles que fue lo que los unió”, acotó Lucas.

“Creo que la música une a las personas y, en este caso, ha sido un trabajo hermoso en conjunto a pesar de la distancia”, señaló Lucas en referencia a "Todos Sui Generis".

“Fue un laburo arduo que ahora estamos disfrutando y armando la segunda parte”, anticipó.