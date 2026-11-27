Cantautor, compositor y guitarrista, combina balada pop latinoamericana con influencias del rock nacional argentino y canción de autor. De visita en los estudios de Radio Nacional, conversó con Nora Briozzo en 100% Nora sobre su proyecto musical.

“La primera canción salió hace casi dos años, 27 de diciembre de 2024, y fue como el comienzo de mi carrera musical”, dijo Juli Jelen.

“Todo lo voy haciendo yo y aprendiendo sobre el camino”.

Además, nos contó sobre la presentación que prepara para de 3 de diciembre a las 20:00 hs en Niceto Bar para despedir el año a banda completa.

El espectáculo incluirá un recorrido por sus canciones más conocidas, temas inéditos y la participación especial de Clari Marino como invitada.

Su propuesta atemporal combina la sensibilidad de la balada de autor, con la fuerza armónica y poética del rock nacional argentino.