Todo lo que tapa el mundial Qatar 2022

A mí me pareció muy interesante incluso en términos geopolíticos de la derrota Argentina, porque se habló mucho de este tema cuánto dinero debió poner Qatar, la FIFA para salir beneficiado es un país difícil, es un país con una población muy baja, es un país donde prácticamente no tiene una vida de futbol profesional, hubo que cambiar tradicionalmente junio, julio ahora que casi terminamos el mundial con la navidad y eso ha tenido un costo no solamente político, sino también numérico y claro cuando debuta la selección de Qatar claro pareciera que no esta a la altura, recordar que la selección local juega sin necesidad de clasificar, entonces si vos conseguís que la FIFA, te de la sede también te aseguras que tu selección nacional en el caso de Qatar por primera vez en la Historia participe de un mundial, ahora, porque comento todo esto porque Arabia Saudita con un solo partido que le gano a la Argentina consiguió mucho más con una fracción de esa inversión, porque se ha visto muchísimas quejas la selección alemana salió con la boca tapada como que no los dejan hablar y llevar un cintillo vinculado a los derechos de los homosexuales…Asi daba comienzo Sebastián Salgado, a su columna de geopolítica internacional.

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.