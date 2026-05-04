Todo lo que hay que saber sobre el café: consejos y beneficios

El café atraviesa un momento de fuerte expansión cultural y gastronómica en Argentina y en el mundo, impulsado por el crecimiento de las cafeterías de especialidad y por consumidores cada vez más interesados en la calidad del grano, los métodos de preparación y los beneficios asociados a su consumo moderado.

Nicolás Artusi, periodista y sommelier de café, dialogó con con el equipo de Korol en el aire y analizó las nuevas tendencias alrededor de una de las bebidas más consumidas del planeta, al hacer hincapié en algunos tips que van desde jamás prepararlo con agua hirviendo y optar por el café tostado y no torrado.

El auge del café de especialidad está vinculado a una mayor valoración del origen del grano, los procesos de tostado y la preparación artesanal, donde la temperatura del agua juega un rol fundamental para lograr equilibrio entre aroma, cuerpo y acidez.

Se recomienda preparar el café con agua entre 90 y 96 grados, ya que temperaturas demasiado elevadas pueden alterar el sabor y generar una extracción excesiva. "Hay que encontrar un punto intermedio, un equilibrio, porque en definitiva de lo que se trata de pasar un buen momento", dijo.

Artusi también remarcó que el consumo moderado de café continúa siendo avalado por numerosos estudios científicos. Según precisó, la mayoría de las recomendaciones médicas ubican el límite saludable entre dos y cuatro tazas diarias para evitar excesos de cafeína.

Además, se refirió a las investigaciones que destacan el café contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que podrían colaborar con la reducción de procesos inflamatorios y contribuir al funcionamiento intestinal.

En ese marco, Artusi dio algunos consejos para preparar un buen café, teniendo en cuenta que en los últimos años también creció el interés por métodos alternativos de preparación, como prensa francesa, V60, aeropress o espresso de especialidad.