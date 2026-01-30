Todo lo que hay que saber sobre bienes e ingresos antes del matrimonio o la convivencia

Antes de formalizar un vínculo, ya sea mediante matrimonio o convivencia registrada, la planificación patrimonial es un aspecto que muchas parejas consideran para evitar conflictos futuros y aclarar cómo se manejarán sus bienes y responsabilidades económicas. El marco legal argentino ofrece herramientas y opciones que permiten organizar estos aspectos de manera previa y transparente.

Leonardo Glikin, abogado y autor de Pareja y patrimonio. Asuntos de besos y pesos, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó la importancia de informarse y considerar con anticipación qué régimen patrimonial se adoptará, ya sea sociedad de gananciales o separación de bienes, para resguardar los intereses de ambas partes.

"Es necesario que las cosas estén claras. La experiencia indica que muchas veces el conflicto es producto de expectativas diferentes de uno y otro", expresó.

En Argentina, al casarse sin un acuerdo específico, los cónyuges quedan sujetos al régimen legal de sociedad de gananciales, donde los bienes obtenidos durante el matrimonio se consideran de propiedad conjunta, aunque los bienes adquiridos con anterioridad suelen permanecer como propios.

La convivencia registrada también puede otorgar ciertos derechos y obligaciones, pero no necesariamente los mismos que el matrimonio en términos sucesorios, salvo que se pacten acuerdos específicos.

Por ello, muchas parejas optan por pactos o convenciones matrimoniales antes de casarse, donde se establecen reglas claras sobre la administración, disposición y destino de los bienes y recursos económicos que cada uno aporta o genera durante la relación.